«Сибирь» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Новосибирске 13.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.81.

Хозяева накануне вляпались в историю, напрочь провалившись в матче с минским «Динамо». Они довольно часто выдают неудачные отрезки после пауз на Евротур, в последние годы это наблюдалось сплошь и рядом. Но чтобы настолько плохо — такого ещё не было. 0:6 на своём льду.



Понятно, что где-то гостям повезло. Пять шайб после восьми первых бросков — такое на профессиональном уровне встречается крайне редко. Сбило раннее удаление новичка Юрки Йокипакки, «зубры» реализовали его за 16 секунд. Во втором периоде моменты имелись, но это слабое утешение.



Расклад формулируется максимально просто: если у «снеговиков» есть самоуважение и им действительно хочется извиниться перед болельщиками (на словах они это уже сделали), они обязаны выйти и показать максимум в следующем матче. Благо что соперник очень грозный. Зацепить очки с «Авангардом» после 0:6 с минчанами — это вызов.



Положение в турнирной таблице совсем печальное. 22 балла в 25 поединках, девятое место в Восточной конференции. Вроде бы до «Торпедо» и «Барыса» всего одно очко, да только у нижегородцев две игры в запасе, а у «барсов» — пять. Все остальные ушли далеко, зато сзади вовсю подпирает «Амур».



Омичи накануне обыграли «Сочи» (3:2). Не без нервов, но по делу. Неудачную серию прервали, второе место на Востоке сохранили. Состав у гостей, конечно, покрепче. Однако в Новосибирске они традиционно чувствуют себя некомфортно. В пяти предыдущих встречах лишь одна победа в основное время при трёх поражениях.



Возникает соблазн сыграть от аутсайдера. П1 с нулевой форой за 2.49 — опасный вариант, а вот 1Х за 1.83 смотрится неплохо. Нам больше нравится ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.81 и ставка «хозяева откроют счёт» за 2.13. Прижаться к воротам и надеяться на Сятери после 0:6 — явно не лучший вариант.