«Амур» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.68.



«Минчане летели на Дальний Восток не напрямую. Они сделали промежуточную посадку в Новосибирске, где закатали в лед местную «Сибирь». После чего шансы «Амура» поиметь что-нибудь на родной «Платинум-Арене» скукожились до размеров туберкулезной палочки. Которую без микроскопа, как известно, увидеть невозможно.



А ведь «Амур» весьма прилично играет с минчанами. Правда, в этих «междусобойчиках» выявить какую-нибудь стройную математическую систему, на которую можно было бы опираться при прогнозе, совершенно невозможно. Соперники с переменными успехом мутузят друг друга как дома, так и в гостях. И в настоящий момент отмутузили друг друга по чертовой дюжине раз. То есть каждый имеет по 13 побед в личных встречах, и теперь кто-то вырвется вперед. И, глядя на то, что минчане сотворили с непростой, в общем-то, «Сибирью» да еще на глазах ее болельщиков, кажется, что вперед вырвутся «зубры».



«Амур», конечно, ушел на евротуровую паузу на позитиве, состроив «козью морду» последовательно «Нефтехимику» и «Торпедо», причем обоим в гостях. Но у «Амура» же вышла самая долгая пауза. Она составила ровным счетом 12 суток, и это уже критическая длительность для того, чтобы не только растерять всякий тонус, но и вообще позабыть, во что играем. А минчане время зря не теряли, о чем теперь очень хорошо знают в солнечном городе Новосибирске.



В общем, несмотря на то что домашняя победа нужна рвавшемуся, а может, еще и рвущемуся в зону плей-офф «Амуру», как мама, вряд ли минчане позволят дальневосточникам это сделать. Конечно, второго новосибирского разгрома уже не получится, но и минимальной победы для двух очков хватит за глаза. Особенно если она будет одержана в основное время», — сказал Лебедев.

«Амур» — «Динамо» Минск. Прогноз: Козун, Фурх и Спунер продолжат концерт в Хабаровске Накануне «зубры» забили в Новосибирске пять голов за 11 минут.