«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.81.



«Авангард» для меня фаворит в этом матче, но не думаю, что ему будет легко. «Сибирь» попытается реабилитироваться за игру в предыдущем матче. Но, сложно сказать, сможет ли «Сибирь» быстро оправиться после такого и показать качественный хоккей. Думаю, что не сможет.



В этом сезоне команды провели между собой два матча, в которых «Авангард» одержал две победы, причём «Сибирь» не смогла забросить ни одной шайбы. Хоть «Авангард» и не очень здорово проводит гостевые матчи, но я поставлю на то, что серия побед над «Сибирью» продлится. Возможно, матч и не закончится в основное время, но победа в итоге будет за гостями», — сказал Вуйтек.

«Сибирь» — «Авангард». Прогноз: Сятери и Пуустинен извинятся за позорные 0:6 с минчанами Если у хозяев есть самоуважение, они обязаны выложиться без остатка.