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«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.81.

«Авангард» для меня фаворит в этом матче, но не думаю, что ему будет легко. «Сибирь» попытается реабилитироваться за игру в предыдущем матче. Но, сложно сказать, сможет ли «Сибирь» быстро оправиться после такого и показать качественный хоккей. Думаю, что не сможет.

В этом сезоне команды провели между собой два матча, в которых «Авангард» одержал две победы, причём «Сибирь» не смогла забросить ни одной шайбы. Хоть «Авангард» и не очень здорово проводит гостевые матчи, но я поставлю на то, что серия побед над «Сибирью» продлится. Возможно, матч и не закончится в основное время, но победа в итоге будет за гостями», — сказал Вуйтек.

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Если у хозяев есть самоуважение, они обязаны выложиться без остатка.
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