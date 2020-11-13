«Сибирь» — «Авангард»: ставка Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».
Ставка: тотал заброшенных шайб «Авангарда» в основное время больше 2.5 за 1.85.
«В нынешнем сезоне «Сибирь» никак не может обрести прошлогоднюю форму, чередуя редкие удачные отрезки с провальными сериями. Игра вратарей — тихий ужас. Первый после паузы матч с минским «Динамо» команда провела настолько бездарно, что даже её хоккеисты итоговый результат (0:6) назвали позором. Реабилитироваться в следующей игре — обязательное дело. Вот только «Авангард» при всех его проблемах — соперник серьёзный.
«Сибирское дерби» с вынужденным переездом клуба из Омска в Балашиху своей остроты ещё не растеряло. Ожидаю повышенной самоотдачи с обеих сторон, большое количество силовой борьбы и накала уровня плей-офф. «Ястребы» три года подряд сбавляют перед ноябрьским перерывом, но потом снова набирают обороты. Боб Хартли обещал, что его команда поработает над реализацией моментов. Слова не должны расходиться с делом.
Вдобавок вернулся в строй после сотрясения один из лучших нападающих команды Сергей Шумаков», — сказал Зислис.
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