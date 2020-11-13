«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 3.10.
«Во что играла «Сибирь», выйдя из паузы, науке неизвестно. Может, на тромбоне, может, в подкидного дурака. Но точно известно, что играла «Сибирь» не в хоккей. Потому что можно проиграть кому угодно и где угодно, но проиграть дома 0:6 минскому «Динамо», экономящему силы для Дальнего Востока, – это уже, извините, зашквар. Особенно когда пропускаешь три шайбы за 45 секунд. За это время три раза к чужим воротам сбегать не успеешь, а «Сибирь» успела пропустить.
А теперь в Новосибирск жалует не Минск, который на Западе будет биться в лучшем случае за шестое место, а «Авангард», который на Востоке вернул себе вторую строчку в турнирной таблице и который ни в коем случае не хочет её отдавать «Салавату Юлаеву», но наверняка отдаст, если проиграет в Новосибирске.
То есть, несмотря на то что, на первый взгляд, очки вроде бы больше нужны «Сибири», которая стоит в предбаннике зоны плей-офф и никак не может попасть вовнутрь, на самом деле победа больше нужна «Авангарду». Добавим сюда в качестве непреложной истины, что «ястребы» выиграли три последних «междусобойчика», причём два уже в этом сезоне и оба всухую. И что, кто-то при таких раскладах рискнёт поставить в грядущем матче на хозяев?
Лично я не настолько опустошён, чтобы это делать. Поэтому предскажу не слишком сложную победу «Авангарда», причём в основное время и с достаточно приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.
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