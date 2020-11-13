«Динамо» М – «Локо»: прогноз Владимира Плющева на матч МХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч МХЛ «Динамо» Москва – «Локо».
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.85.
«Первый матч между лидерами Запада получился очень интригующим. Ярославль открыл счёт, но затем инициативу перехватили игроки «Динамо», забросив в ворота «Локо» четыре шайбы. Гости провели сильный третий период, выиграв его 2:0, и заставили динамовцев немного понервничать в конце встречи. Если исходить из статистики, то «Динамо» переиграло «Локо» по большинству показателей, благо уровень мастерства исполнителей у хозяев высок.
В составе «Динамо» хорошо проявил себя нападающий Гутик, который забросил две шайбы бывшей команде. Выделю Банникова у Ярославля, он набрал два очка.
«Динамо» очень мощно проводит сезон. Команда без слабых мест — всего два поражения в чемпионате. «Локо» хорошо обученная команда, обладающая талантливой молодёжью. Фаворит, конечно «Динамо». Мой выбор — вторая победа москвичей», — сказал Плющев.
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