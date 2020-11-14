«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» за 2.92.

«Столичные динамовцы изо всех сил бьются за сохранение у себя статуса пусть уже даже не великой команды, но хотя бы команды, способной хоть на что-то. Получается пока не очень и не всегда. То обыграют ЦСКА, то проиграют «Северстали», причём и с первыми, и со вторыми играют, в общем-то, на равных. Из чего можно сделать вывод, что в КХЛ сейчас «Динамо» — последняя команда, на которую вообще надо делать ставки. Слишком уж непредсказуемая и с «закидонами».



У «Салавата» ситуация немного получше, но лишь потому, что все основные конкуренты на Востоке собраны в другом дивизионе, и с ними в течение сезона играть приходится не слишком часто. А у себя с «Сибирями» да «Амурами» уфимцы худо-бедно разбираются. Но вот крестовый поход за первым местом в дивизионе был обломан практически сразу, и, в общем-то, по большому счету, юлаевцы больше на «Авангард» ножи не точат, ибо себе дороже.



То есть с одной стороны мы имеем команду настроения, а с другой – совсем непредсказуемую. И даже статистика личных встреч нам особо не поможет. Потому что, согласно её, у «Салавата», с одной стороны, преимущество по победам, причём достаточно существенное. С другой – бело-голубые выиграли три последних «междусобойчика». В общем, как говорил Аркадий Райкин, «рекбус, кроксворд».



Поэтому предлагаю оттолкнуться от того факта, что «Салават» в предыдущем туре хоть от ЦСКА и натерпелся, сердешный, но уложился в основное время. А «Динамо» мучилось с «Северсталью» не только в овертайме, но ещё и в серии послематчевых буллитов. А значит, будет немного более уставшим, что и может сказаться в матче приблизительно равных соперников.



Итак, минимальная победа «Салавата» в основное время».