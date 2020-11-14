Германия — Украина: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги наций УЕФА

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия — Украина, который состоится 14 ноября.

Ставка: обе забьют за 1.75, тотал больше 2.5 мяча за 1.45.

«Здесь дело даже не в том, что недавно сборная Украины выиграла у Испании. Украинцы обладают каким-то потенциалом: всё время у них появляются интересные ребята, звёздочки. За ними следят за границей. Они уезжают туда. Есть Руслан Малиновский, который играет в Италии, играет заметно. Есть много других ребят.



Понятно, что сборная Германии выглядит сильнее, но Украина — это яркая и результативная команда. Поэтому я жду результативного матча, причём украинцы обязательно забьют, мне кажется».