«Витязь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Спартак».
Ставка: победа «Витязя» с форой (–1.5) за 3.27.
«Налицо у нас, товарищи, бойня за плей-офф на Западе. Вы спросите, какая такая бойня, если и «Витязь», и «Спартак» уже находятся в зоне плей-офф и мирно там сосуществуют? Да, но ниже находится «Йокерит», который не мытьем, так катаньем в зону плей-офф влезет, и кого-то оттуда выдавит. А вот имя этого кого-то и будет во многом определяться в личном противостоянии «Витязя» и «Спартака».
Соперники подошли к отчетному матчу разнонаправлено. «Витязь» с двумя поражениями, «Спартак» с двумя победами. Вроде бы все указывает на красно-белых, как на потенциальных победителей грядущего «междусобойчика». Они и отдыхали на двое суток больше, а перед отдыхом сумели урвать клок в виде двух очков у самого ЦСКА. «Витязь» тускло слился дома сперва московскому «Динамо», затем своим кормильцам из Северной Пальмиры. Статистика личных встреч подробно разжевывает, что у подопечных Знарка существенное преимущество по количеству побед, плюс «Витязь» в основном побеждает на предсезонных турнирах, а «Спартак» — в официальных матчах.
Но в том-то и закавыка, что когда все работает в пользу красно-белых, сами красно-белые работать не хотят. И летят, как фанера над городом Парижем, с грохотом и под фанфары. И зачем им воевать за место в плей-офф сейчас, когда это можно будет сделать, судорожно напрягаясь и разрывая себе филейные части на британский флаг, в феврале-месяце?
Иными словами, поскольку все за «Спартак», то победит «Витязь». И хорошо еще, если просто победит, а не с крупным счетом и не всухую. Предполагаю победу в основное время и с преимуществом как минимум в две шайбы».
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