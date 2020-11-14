Швеция — Хорватия: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций УЕФА

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии за 2.67, тотал больше 2.5 мяча за 2.26.

«После того как шведская молодежь несколько лет назад великолепно выступила на чемпионате мира, казалось, что эта плеяда футболистов сможет заменить великих Ибрагимовича, Ларссона, что шведы во взрослом футболе начнут на что-то претендовать. Оказалось, что это не так. Переход во взрослый футбол затягивается, и авансы, выданные молодежи, в полном объеме оправдать пока не удается.



Поэтому я думаю, что хорваты в этой игре являются фаворитами. Они вообще исторически удачно выступают против шведов. Они скоростные. Они лучше оснащены технически. Они выглядят единым целым на поле, если говорить о командных взаимодействиях.



Я бы поставил в этом матче на то, что хорваты забьют и выиграют, а игра получится верховой. Я уверен, что хорваты способны победить крупно, потому что шведы провалили эту Лигу наций. Однако предпочту не ставить на то, что обе команды забьют».