Швейцария — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария – Испания.

Ставка: победа Испании + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.

«Во втором розыгрыше Лиги наций сборная Испании рискует повторить свой путь первого розыгрыша. Тогда Ла Роха великолепно провела первую половину турнира и неожиданно провалила вторую. Вот и сейчас, уверенно выиграв первый круг с 7 очками в трех матчах, испанцы начали вторую половину турнира с совершенно внезапного проигрыша в Украине (0:1). Пока Испания остается единоличным лидером группы, но конкуренты – сборные Германии и вдобавок Украины – отстают лишь на одно очко, и теперь испанцы не могут позволить себе потери очков во встрече с явными аутсайдерами группы швейцарцами.



Испанцы произвели неплохое впечатление в товарищеском матче со сборной Нидерландов (1:1). Мората, Жерар Морено, Каналес выглядели очень эффективными и мотивированными. При этом Луис Энрике в той игре сильно экспериментировал и экономил силы лидеров для ключевых матчей со Швейцарией в гостях и с Германией дома. Если испанцы выиграют в Швейцарии, то дома против немцев их устроит и ничья (ну, только если сборная Украины вдруг не выиграет у Германии, что вряд ли).

И меня весьма удивил такой высокий коэффициент на победу Ла Рохи в Швейцарии, как 1.91. А можно погнаться и за еще большим кушем и поставить на выигрыш испанцев при тотале меньше 4.5 за коэффициент 2.20. Преимущество испанцев в уровне мастерства не вызывает сомнений, и после двух подряд матчей без побед Ла Рохе пора выигрывать. Думаю, 2.2 за победу Испании при тотале меньше 4.5 – весьма валуйная ставка".