«Северсталь» — СКА: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 5.88 на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — СКА.

Ставка: победа «Северстали» за 5.88.

«Вообще-то, по всем первоначальным прикидкам и расчетам, «Северсталь» уже проехала тот момент, когда должна была начинать сдуваться. В принципе, сейчас она должна была драться с «Витязем» за приставной стульчик в западной зоне плей-офф, то есть, за восьмое место. Но «Северсталь» у нас до сих пор остается на пятом месте, продолжает «жужжать» и выигрывать у тех, у кого по своему статусу могла выигрывать только до конца октября. А это означает, что «предсезонка» у команды удалась, пошла «в кассу», и пока командный механизм работает бодро.



Но как он сработает против СКА? А вы знаете, может ведь и сработать. СКА сейчас не Бог весть какой «Монреаль», руководство до сих пор ходит счастливым после возвращения со сборной из Финляндии, судьям короткая, но злая задача не поставлена. А статистика личных встреч нам показывает, что хоть у СКА и есть более чем трехкратное преимущество по числу побед, «Северсталь» в последнее время разгуляться питерцам не дает. И, скажем, два последних «междусобойчика» завершились за пределами основного времени, а самый последний «Северсталь» и вовсе выиграла. Чем не повод подгрузить за череповчан, тем более, что за них у букмекеров наверняка будут достаточно вкусные коффициенты. Нет, ну а вдруг?



В общем, вы как хотите, но я, пожалуй, все-таки понадеюсь на «Северсталь», тем более, что давно уже на нее не надеялся. Так сказать, взвешу финансово тренерский талант Андрея Разина, который на полном серьезе считаю сильно недооцененным.



Итак, хозяева не просто победят, а, совершенно обнаглев, в основное время. Сказав напоследок: «Здесь тебе не там».