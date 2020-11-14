ЦСКА — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-3.5) за 3.27.

«Пожалуй, самый легкий для прогноза матч из всего необъятного игрового дня 14 ноября Причина проста, как угол дома: сочинцы боятся ЦСКА и совсем не умеют с ним играть. Соперники уже провели 24 «междусобойчика», в которых южане победили 1 (прописью – один, one, ein, uno) раз. И было это в далеком 2016 году. И на этом все. Ну, еще паоу раз сочинцы вымучивали ничейку в основное время, и теперь уже точно все, и 23 поражения в 24 матчах.



Как вы считаете, что более вероятно: вторая победа сочинцев в 25 матчах или все-таки 24-я ЦСКА? Вот и я полагаю, что вероятность победы красно-синих приблизительно в 12 раз больше. А это, в свою очередь, означает, что ставить на гостей в грядущем матче нельзя даже в пьяном угаре, даже чужие деньги, даже если нашел деньги под забором и сперва хотел их выбросить. Лучше выброси – по крайней мере, не придется потом душевно страдать. Хотя, коффициент на победу «Сочи» будет, конечно же, лошадиный, а на поражение ЦСКА – конский.



Можно даже с большой долей вероятности предсказать, сколько хозяева «напихают» гостям. Хоть ЦСКА нынче много не забивает, но сочинцы являются для них исключением, и получают то шесть, а то и все семь шайб. Поэтому можно смело ставить не только на армейскую победу, но и с преимуществом больше чем в четыре шайбы. Увы, но такова хоккейная жизнь».