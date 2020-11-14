Германия — Украина: прогноз рэпера Сявы на матч Лиги наций в Лейпциге

Рэпер Сява дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Германия — Украина.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.21.
«Сегодня попытаемся разобраться, какую ставку лучше сделать на матч Германия – Украина. Немцы прилично сели в лужу на ЧМ-2018, но Лев все равно остался у руля этой команды. Хозяева легко прошли квалификацию к Евро-2020, но в Лиге Наций у них мало что получается.
Две встречи со швейцарцами и махач с Испанией они сыграли вничью, а победили только Украину. Я вообще балдею от команды Шевченко, которая сейчас находится в полном порядке. Правда, состав украинцев ослабил COVID-19, но даже с кадровыми проблемами они прихлопнули дома Испанию.
Сейчас расклад такой — у Германии и Украины по шесть очков, а лидирует Испания, у которой преимущество только в один балл. Поэтому нас ожидает знатная битва за три очка, в которой уступать никто не захочет.
Букмекеры считают Германию очевидным фаворитом этого матча, но от прогнозов на победителя я предпочту воздержаться. Думаю, нас ждет результативный поединок, ведь у обеих команд есть проблемы с обороной, но и забивать любят и те, и другие. Выбираю ставку на тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 2.21».
- 14 ноября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 13 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:29
-
13:00
-
12:00
-
11:00