Германия — Украина: прогноз рэпера Сявы на матч Лиги наций в Лейпциге

Рэпер Сява дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Германия — Украина.



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.21.



«Сегодня попытаемся разобраться, какую ставку лучше сделать на матч Германия – Украина. Немцы прилично сели в лужу на ЧМ-2018, но Лев все равно остался у руля этой команды. Хозяева легко прошли квалификацию к Евро-2020, но в Лиге Наций у них мало что получается.



Две встречи со швейцарцами и махач с Испанией они сыграли вничью, а победили только Украину. Я вообще балдею от команды Шевченко, которая сейчас находится в полном порядке. Правда, состав украинцев ослабил COVID-19, но даже с кадровыми проблемами они прихлопнули дома Испанию.



Сейчас расклад такой — у Германии и Украины по шесть очков, а лидирует Испания, у которой преимущество только в один балл. Поэтому нас ожидает знатная битва за три очка, в которой уступать никто не захочет.



Букмекеры считают Германию очевидным фаворитом этого матча, но от прогнозов на победителя я предпочту воздержаться. Думаю, нас ждет результативный поединок, ведь у обеих команд есть проблемы с обороной, но и забивать любят и те, и другие. Выбираю ставку на тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 2.21».