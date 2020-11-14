Швейцария — Испания: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.64 на матч Лиги наций

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания.



Ставка: ничья за 3.64.

«Уже больше года сборная Швейцарии не знает побед, более того, команда проиграла 4 из 6 последних встреч. В стартовом матче нового розыгрыша Лиги Наций «Scweizer Nati» на выезде уступили Испании (0:1), но уже во второй игре отобрали турнирные баллы у Германии (3:3).



Нельзя не отметить, что немецкой команде в этой дуэли повезло, ведь на 26-й минуте хозяева вели в счете 2:0. В составе подопечных Владимира Петковича дублем отличился Гавранович.



Чемпион мира и трехкратный победитель первенства Европы в текущем первенстве Лиги Наций стартовал с успеха в игре с сегодняшним противником, но уже в следующем туре не смог справиться со сборной Украины (0:1). Луис Энрике серьезно обновил состав, что пока не принесет результата, при этом «красная фурия» ведет работу в главной команде страны именно на перспективу.



В мире происходят большие изменения, связанные с коронавирусом, которые не обошли стороной и футбол. Сборная Швейцария имеет в своем составе крепких и опытных игроков, которые могут оказать сопротивление любому противнику.



Ожидаю, что эта дуэль может завершиться вничью, на что и предлагаю заиграть ставку».