Швейцария — Испания: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.64 на матч Лиги наций

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания.
Ставка: ничья за 3.64.
«Уже больше года сборная Швейцарии не знает побед, более того, команда проиграла 4 из 6 последних встреч. В стартовом матче нового розыгрыша Лиги Наций «Scweizer Nati» на выезде уступили Испании (0:1), но уже во второй игре отобрали турнирные баллы у Германии (3:3).
Нельзя не отметить, что немецкой команде в этой дуэли повезло, ведь на 26-й минуте хозяева вели в счете 2:0. В составе подопечных Владимира Петковича дублем отличился Гавранович.
Чемпион мира и трехкратный победитель первенства Европы в текущем первенстве Лиги Наций стартовал с успеха в игре с сегодняшним противником, но уже в следующем туре не смог справиться со сборной Украины (0:1). Луис Энрике серьезно обновил состав, что пока не принесет результата, при этом «красная фурия» ведет работу в главной команде страны именно на перспективу.
В мире происходят большие изменения, связанные с коронавирусом, которые не обошли стороной и футбол. Сборная Швейцария имеет в своем составе крепких и опытных игроков, которые могут оказать сопротивление любому противнику.
Ожидаю, что эта дуэль может завершиться вничью, на что и предлагаю заиграть ставку».
- 14 ноября 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 13 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00