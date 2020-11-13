Минфин предложил увеличить целевые отчисления букмекеров до 10%

Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона, в котором предлагается увеличить размер целевых отчислений для букмекерских компаний на развитие спорта в 2 раза — с 5% до 10%. Кроме того в 2 раза предлагают повысить и минимальный порог отчислений. Сейчас он составляет 15 млн рублей, его могут увеличить до 30 млн рублей.



Кроме того, в случае принятия документа букмекерские компании станут перечислять деньги в федеральный бюджет, а не спортивным федерациям.



Ранее с идеей увеличить целевые отчисления букмекеров во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта выступил министр финансов России Антон Силуанов. Его идею поддержал президент страны Владимир Путин.



С 2017 года российские букмекеры платят 5% от чистой выручки на поддержку спорта, выплаты производятся раз в квартал. Сумма отчислений для каждого букмекера не может быть менее 15 млн рублей. Полученные средства спортивные федерации и лиги направляют на развитие детско-юношеского спорта (20%) и на профессиональный спорт (80%).

Путин поддержал идею увеличить целевые отчисления от российских букмекеров в 2 раза