Германия – Украина: прогноз Владислава Турова на матч Лиги наций УЕФА

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 Германия – Украина.

Ставка: ИТБ 3 углового Германии в первом тайме за 1.78.

«Германия наконец-то выиграла в товарищеском матче против Чехии 1-0. Однако в матче против чехов Лев дал сыграть многим резервистам, т.е. к матчу против Украины состав будет совсем другой. Конечно же в домашнем матче немцы будут играть очень заряжено со стартовых минут, еще остаются шансы на первое место, но для этого обязательно нужно выигрывать. В среднем Бундестим в домашних турах подает 6,5 угловых из которых 4 в первом тайме. По составу есть неприятные пропуски Крооса и Киммиха, но в атаке готовы сыграть на флангах Гнабри, Сане и на острие Вернер.



Украине очень сложно тягаться на равных с топами вроде Германии и Испании. С испанцами удалось сотворить сенсацию благодаря надежности обороны и невероятному везению. Практически по всем статистическим показателям украинцы проиграли. Во всех играх в группе соперники лучше выглядели в первых таймах, включая швейцарцев. Также все сборные в первых таймах подавали минимум 3 корнера.



Команда Шевченко по-прежнему тяжело выходит из-под высокого прессинга, чем наверняка будут пользоваться хозяева. Наверняка со стартовых минут немцы организуют невероятное давление на ворота соперника. С учетом возможностей команд и средних цифр ожидаю как минимум 3 угловых в первом тайме от команды Лева».