Бельгия — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.
Ставка: обе забьют за 1.76, победа Бельгии за 2.43, тотал больше 2.5 мяча за 1.95.
«Странно, что матчи между этими сборными в последнее время получаются низовыми. Раньше казалось, что и те, и другие являются олицетворением атакующей мощи поколения.
Нынешняя генерация английских игроков, по мнению экспертов, может бороться за победу и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.
Однако Бельгия – это лидер, Бельгия – фаворит в этой игре. Я думаю, что надо брать победу «красных дьяволов», а также ставить на то, что игра получится верховой, и обе команды забьют».
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