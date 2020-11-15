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Бельгия — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций

Бельгия — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.76, победа Бельгии за 2.43, тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Странно, что матчи между этими сборными в последнее время получаются низовыми. Раньше казалось, что и те, и другие являются олицетворением атакующей мощи поколения.

Нынешняя генерация английских игроков, по мнению экспертов, может бороться за победу и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Однако Бельгия – это лидер, Бельгия – фаворит в этой игре. Я думаю, что надо брать победу «красных дьяволов», а также ставить на то, что игра получится верховой, и обе команды забьют».

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