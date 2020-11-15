Италия — Польша: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций УЕФА Италия — Польша.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.

«На повестке матч с очень яркой вывеской — Италия — Польша. В прошлый раз они сыграли со счетом 0:0, и для меня это были удивление, потому что и у Италии был мощный состав, и поляки смотрелись очень хорошо. Но, голов не было, а игра получилась равной.



Мы уже должны с этим соглашаться и привыкать к тому, что Польша в ее нынешнем составе, когда есть Левандовски и ряд других известных игроков, может соперничать с грандами. Мы видим, что подбор игроков великолепный, мы видим, что поляки развиваются, добавляют потихоньку. Италия, которая считается фаворитом, не обязательно добьется победы. Не факт, что возьмет эти важные очки.



Мне кажется, что и в этот раз будет что-то подобное. Во-первых, коронавирус, во-вторых травмы. Итальянцы сейчас особенно страдают. Многих лидеров не хватает, нет Бонуччи, нет Кьезы. Не совсем понятно, что там с Иммобиле, который сдает то положительные тесты, то отрицательные. Наверное, команда Роберто Манчини сейчас не в идеальном состоянии.



Что касается Польши, то здесь каких-то критичных известий не было. Это значит, что поляки могут быть в хорошем игровом сочетании и могут показывать хороший футбол. Не знаю, хватит ли сил, потому что график достаточно напряженный, но мне кажется, что матч должен получится достаточно равный и с равными возможностями без какого-то перекоса в ту или иную сторону.



Поэтому ожидаю, что снова будет небольшое количество голов. И те и другие постараются сыграть не только агрессивно, но и очень осторожно. Поставлю на тотал меньше 2.5 мяча».