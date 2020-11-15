Италия — Польша: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций УЕФА Италия — Польша.

Ставка: победа Италии за 1.71.

«Итальянцы и поляки в борьбе за первое место в группе встретятся на Апеннинах. Команда Роберто Манчини играет пока не очень результативно — ни в одном из 4 матчей в группе итальянцы не забили больше гола, но при этом они пока не проигрывают (1 победа и 3 ничьи). Поляки, в свою очередь, в одной встрече проиграли (сборной Нидерландов в первом туре), но набрали 7 очков и идут на 1-м месте. Италии, чтобы стать лидером квартета, нужно обыграть поляков.



На днях в товарищеской игре команда Манчини разгромила сборную Эстонии 4-0, а поляки одолели украинцев 2-0. Обе команды играли в смешанных составах. К предстоящему поединку они подойдут во всеоружии. Я думаю, итальянцы фавориты матча. У них более сильный состав, и они в состоянии обыграть крепкую польскую сборную на своем поле. Мой прогноз — победа Италии за 1.71».