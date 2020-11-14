Германия — Украина: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Германия — Украина.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.96.
«Первая встреча между этими командами получилась не слишком результативной. Хотя моментов в том матче было достаточно. Отсутствие большого количества голов, скорее, случайность.
Думаю, Германия будет играть составом, приближенным к основному. С чехами Лев выпустил резервных футболистов. Очевидно, что против Украины выйдут более опытные игроки: Нойер, Гнабри, Вернер, Сане, но не Киммих, он травмирован.
Украина предпочтет оборонительный футбол, на контратаках. В этом как раз и скрыта слабость бундестим. Практически во всех матчах немцы пропускают, но забивают при этом все равно больше. Предлагаю поставить на ТБ (2.5) и «обе забьют».
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