«Динамо» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.77.
«Предлагаю отталкиваться от последних матчей этих команд. «Динамо» обиднейшим образом потеряло очко дома, уступив «Северстали» по буллитам (2:3). Это увесистая оплеуха для команды Владимира Крикунова. Представляю, какую накачку в раздевалке должен устроить олдскульный коуч.
«Салават Юлаев» попытался в Москве зацепить ЦСКА, но из этого ничего не вышло (3:5). Вообще выезды в столицу у «СЮ» не слишком получаются. Еще были поражения от «Спартака» (3:5) и фиаско в Подмосковье – 2:3 по буллитам от «Куньлуня», а также 3:5 и еще 3:4 от «Витязя» в Подольске. Уж не знаю, в чем тут дело.
Я бы взял здесь итоговую победу «Динамо» за 1.77 – пусть даже дело дойдет до овертайма. И дело не в московском комплексе уфимцев, а в том, что при сильном составе бело-голубые могут доиграться до того, что их главного тренера Крикунова просто отправят в отставку. И за эти 2:3 от «Северстали» нужно извиняться, нажимая на полный газ».
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