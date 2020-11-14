Португалия — Франция: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций УЕФА Португалия — Франция.
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Встречаются лидеры 3-й группы в дивизионе А Лиги наций — французы и португальцы. Это ответная игра, и пройдет она в Португалии, в первой команды сыграли вничью 0:0. Так бывает, когда топ-сборные встречаются еще до финальных стадий, не раскрывая весь свой потенциал. Но слабо верится в то, что во втором матче подряд португальцы и французы не смогут забить. В атаке обе команды могут и должны играть ярко. Я думаю, в предстоящей встрече будут голы.
У португальцев вернулся Роналду, в матче с Андоррой он забил, кстати. Французы наверняка захотят реабилитироваться после сенсационного поражения от финнов в товарищеском матче, поэтому в матче за первое место в группе жду результативной игры. Мой прогноз — обе забьют за 1.88».
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