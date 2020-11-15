Рафаэль Надаль — Андрей Рублев: прогноз Сергея Фомина на матч Итогового турнира ATP

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Андрей Рублев.
Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.69.
«Вот и подходит к концу развязка такого неоднозначного сезона. Все-таки пандемия внесла существенные корректировки в жизни теннисистов. Но не будем о грустном, здесь, в Лондоне, собралась элита, лучшие из лучших, показавшие высокие результаты на протяжении всего сезона. И в их число входит Андрей Рублев.
Для него Итоговый турнир- это как дань за всю проделанную работу на протяжении уже долгого времени. Ведь действительно Андрей сильно прибавил за последний год как в ментальном плане, так и в физической подготовке. В награду ко всему Рублев завоевал в этом сезоне аж шесть титулов на турнирах ATP, что уже говорит о невероятном игровом прогрессе.
Надаль свою главную задачу на сезон выполнил. Испанец сумел в очередной раз добыть уже 13-ую победу на турнире «Большого шлема» во Франции и догнать Роджера Федерера по общему количеству побед на «Шлемах».
Так исторически сложилось, что в залах Надаль является максимально уязвимым. Именно здесь у испанца зачастую возникают огромные проблемы с игрой. Еще ни разу Рафа не выигрывал Итоговый турнир. Рублев набрал невероятный ход, поэтому по форме у него будет преимущество, и как минимум на борьбу россиянин может рассчитывать, а там, глядишь, и за победу можно будет зацепиться».
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