Германия — Украина: где смотреть онлайн-трансляцию матча

14 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА Германия — Украина. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.



Букмекеры считают, что матч Германия — Украина 14 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79. На гол в первые 15 минут дают 2.70.



Ставки на пенальти принимаются за 2.85, на удаление — за 5.20. Победа немцев всухую идёт за 2.44, победа украинцев всухую — за 21.0.



Если Украина не проиграет, зайдёт коэффициент 3.70 (27%).

Германия — Украина. Прогноз: Шевченко, Ярмоленко и Малиновский удивят Нойера в Лейпциге Сборная Украины забила во всех трёх октябрьских матчах даже вторым составом.