Португалия — Франция: смотреть онлайн, где будет трансляция матча Лиги наций

14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Португалия — Франция. Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех Франции оценён букмекерами в 3.26. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.



Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.96, на пенальти — за 3.10, на удаление — за 5.50.