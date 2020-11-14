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Швейцария — Испания: где будет трансляция матча, смотреть онлайн

Швейцария — Испания: где будет трансляция матча, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания. Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех Швейцарии оценён букмекерами в 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекеры не уверены, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 3.10.

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