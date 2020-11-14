Швейцария — Испания: где будет трансляция матча, смотреть онлайн
14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания. Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех Швейцарии оценён букмекерами в 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 3.10.
Швейцария — Испания. Прогноз: Мората, Асенсио и Коке не справятся с Джакой в Базеле
Поражение лишит швейцарцев прописки в лиге А, они выйдут на поле умирать.
- 14 ноября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 13 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:29
-
13:00
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент