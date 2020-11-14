Германия — Украина: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч пятого тура Лиги наций УЕФА Германия — Украина.

Ставка: победа Германии + тотал больше 2.5 гола за 1.65.

«Сборная Германии в Лейпциге примет команду Украины. Украинцы проиграли Польше товарищеский матч со счетом 0:2. При счете 0:0 Ярмоленко не реализовал пенальти. В целом Украина неплохо смотрелась, но Лунин допустил грубую ошибку, видимо, из-за недостатка игровой практики. А дальше поляки спокойненько сдержали украинцев.



Здесь сборная Германии, которая в атаке играет очень ярко. В каждом матче она много забивает. Один мяч в ворота чехов не должен вводить в заблуждение. Моментов было на несколько игр.



Если вспоминать матч в Киеве между этими командами, там Германия выиграла 2:1. Но это только из-за того, что потрясающую игру показал Бущан. Моментов было много — миллион. Подводила реализация. А при счете 2:0 Зюле привез пенальти в свои ворота. В итоге скромненькая победа 2:1. Но Германия в атаке играла лихо.



У немцев произойдут серьезные изменения по сравнению с игрой против чехов. Вернер сыграет, есть Сане и Гнабри. В общем, перечислять всех игроков сборной Германии бессмысленно. Если уж Вальдшмидт, забивающий за «Бенфику» и забивший победный мяч чехам, вряд ли появится… Но у немцев большие проблемы в обороне. Нет Клостерманна, нет Керера, Хальстенберга. Потерь хватает. Но есть Гинтер, Рюдигер, Хенрикс, Штарк, сыгравший уже два матча за сборную.



Скорее всего, это будет верховой матч. Очень непросто сборной Украины после клубного футбола переключаться на матчи сборных, где нужно выжимать из себя по максимуму. Дома в Киеве это получается, правда, не всегда. Но с испанцами получилось. С немцами, боюсь, не сдюжат украинцы.



Мой выбор — победа Германии и тотал больше 2.5 мяча».