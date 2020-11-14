Швейцария — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч пятого тура Лиги наций УЕФА Швейцария – Испания.
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Лига А, группа 4. Очень любопытный матч Швейцария — Испания. В Мадриде испанцы оказались сильнее и выиграли 1:0, хотя моментов у сборной Швейцарии было достаточно, даже в штангу попал один раз игрок швейцарской сборной. В Базеле, я думаю, что обмен голами вполне возможен. У испанцев немножечко подкорректирована линия обороны. Есть проблема с правым защитником. Еще и Гайя получил травму в товарищеской игре с голландцами. Есть Регилон, который может его заменить. Но все-таки оборона выглядит не очень надежной. Нидерланды забили, а могли забить и больше одного мяча.
Какая-то компенсация должна вернуться швейцарцам за неудачный в плане реализации матч в Мадриде. А на гол испанцев практически всегда можно закладываться. Сами швейцарцы, учитывая, что в последнее время играют результативно — забили Бельгии, Германии даже не один мяч, тоже могут забить.
Я бы порекомендовал сыграл «обе забьют» за 1.77. Этот матч, кстати, станет легендарным, историческим. Серхио Рамос может обойти Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за сборную и стать рекордсменом по играм за сборную среди всех европейских команд».
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