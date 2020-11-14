Германия — Украина: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций УЕФА

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Германия — Украина.

Ставка: победа Украины с форой (+1.5) за 2.03, обе забьют за 1.74.

«Немцы продолжают испытывать сложности. В 2020 году команда Йоахима Лева пропустила в пяти матчах из шести. Эта единственная сухая игра — 1:0 против Чехии несколько дней назад. С одной стороны, обнадеживает. С другой, это всего лишь товарняк, а в официальных встречах Германия дома не смогла победить ни Швейцарию, ни Испанию, а Украину обыграла на выезде лишь 2:1 при учете, что у команды Андрея Шевченко была куча проблем с коронавирусными больными.



Украинцы в ноябре уступили в контрольном матче Польше, но не были безнадежны. Поляки забили два мяча, нанеся всего 4 удара (правда, все четыре в створ), тогда как гости превзошли их и по ударам в сторону и в створ, и по владению мячом, и по угловым, и еще по ряду компонентов. На мой взгляд, Германии придется тяжело, и если победа хозяев случится, то будет тяжелой, вряд ли крупнее чем в один мяч. Не думаю, что Украина повторит подвиг месячной давности под копирку (победа 1:0 над Испанией), но точно даст бой фавориту».