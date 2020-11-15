«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Металлург» Мг.

Ставка: ничья за 4.10.

«Вот и встретились два одиночества», — пел в свое время обожаемый в России Вахтанг Кикабидзе. Который после 08.08.08 поклялся мамой, что ноги его не будет на земле агрессора, но которого несколько раз в год видят на закрытых корпоративах в Барвихе и на Рублевке – там, видимо, не земля агрессора.



И «Сибирь», и «Магнитка» у нас пока не пикируют штопором в землю, но полет проходит явно со снижением. У новосибирцев три поражения в четырех последних матчах с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 7-16. У «Магнитки», соответственно, четыре поражения в пяти последних матчах и 8-13.



«Сибирь» уже не просто вывалилась из зоны плей-офф, но и одним прыжком на восьмое место не запрыгнет. «Магнитка» еще держится на пятом месте, но с такими успехами скоро может начать борьбу за попадание в плей-офф. Кто-то по итогам нынешнего «междусобойчика» слегка выровняет свой «полет», у кого-то пикирование станет еще более отвесным. Но у кого?



Ответ на этот вопрос вряд ли может дать статистика личных встреч, хоть она и поведает много интересного. У уральцев, конечно же, солидный перевес по числу побед, но при этом три последних «междусобойчика» сибиряки выиграли. Но в этой статистике мы наблюдаем солидный перевес домашних побед. Дома обе команды играют много лучше, чем в гостях, в среднем на 3,2 домашних победы приходится одна гостевая.



Чувствуете, куда ветер дует? Понятно, что пластаться и рвать жилы будут обе команды, им просто некуда деваться. Но все-таки куда больше очки нужны хозяевам, если, конечно, они все-таки собираются выходить в плей-офф. Поэтому самым справедливым будет записать им в основное время ничью, причем достаточно результативную, от 3:3 и выше, а уже за его пределами второе очко наберет «Сибирь».