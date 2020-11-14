Португалия — Франция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Лиссабоне

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч пятого тура Лиги наций УЕФА Португалия — Франция.

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.86.

«Чемпионы Европы — против чемпионов мира. Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Предсказать победителя здесь непросто. В этой группе португальцы с французами идут однозначными лидерами. И у тех, и у других по 10 очков, а хорваты со шведами подоотстали. Вопрос теперь только в том, кто выйдет в финальную четверку. Не забываем, что Португалия — действующий победитель Лиги наций.



Португалия размялась на Андорре — забила 7 мячей. А вот Франция неожиданно оступилась в домашней игре с финнами — проиграли 0:2. Какие-то выводы, конечно, Дешам сделает. Но товарищеский матч есть товарищеский матч.



0:0 было во Франции в первой игре. И эта встреча должна быть про голы. И у тех, и у других отличная атака. Но и в обороне команды смотрятся весьма надежно.



Я бы здесь попробовал сыграть угловые. Фланги приличные у обеих команд, много они флангами атакуют. Соответственно, должно быть много угловых. За коэффициент 1.86 можно сыграть «тотал больше 9.5 углового».