Германия — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Германия — Украина.



Ставка: Германия забьёт в каждом тайме за 1.75.



«Опять приключения у украинской сборной – у нескольких ведущих игроков положительный тест на COVID-19, в том числе у Андрея Ярмоленко. Думаю, Украина уже сильно устала от подобного рода испытаний, так как и ведущие клубы, и сборную все это сопровождает последнее время.



Мне кажется, что стратегически для украинской сборной гораздо важнее следующая игра со Швейцарией, поэтому, возможно, они будут готовы пожертвовать матчем с Германией. Не то чтобы совсем отдаться чемпионам мира 2014 года, но вряд ли Украина сможет всерьез отвечать немцам ударом на удар.



Германия потихоньку приходит в себя. В последнем матче был разгрузочный состав, поэтому сейчас ждем основной. Исходя из всех этих обстоятельств, я выбираю ставку Германия забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1.75».