Исмаилов — Штырков: дата боя АСА 115, кто победит, ставки и прогнозы букмекеров

13 декабря на турнире АСА 115 встретятся знаменитые Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник и Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк.
Бой пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Возможно, на него пустят зрителей. Ориентировочное начало главного поединка турнира ACA 155 — не ранее 22:00 мск. Видеотрансляцию боя можно будет посмотреть, купив подписку на сайте ACA.
Букмекеры считают фаворитом боя Магомеда Исмаилова. Поставить на победу Лысого Хищника можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на победу Ивана Штыркова предлагают за 3.05 (30%).
Букмекеры пока не определились с прогнозом на длительность боя. Поставить на то, что будет больше 2 раундов, можно за 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что все завершится до 3-го раунда. Кстати, поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.
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