«Амур» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Хабаровске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.47.

«Все зависит от того, сможет ли «Авангард» быстро акклиматизироваться после перелета из Новосибирска. Иначе можно попасть под «Амур», как произошло в Хабаровске с «Йокеритом» (1:4) и «Ак Барсом» (1:7).



Способен ли на это «Амур»? В последних трех матчах дальневосточный клуб взял четыре очка из шести. Но и «Авангард» на ходу, взял шесть очков в восьми матчах. Там почти нет травмированных, и очень длинная скамейка. Конечно, в идеальных условиях «ястребы» не должны испытывать проблем в Хабаровске.



Как они играли раньше? В начале сентября «Амур» влетел в Балашихе со счетом 2:8, но там у гостей была проблема с составом из-за коронавируса.



А в прошлом сезоне «Авангард» победил «Амур» у себя дома (1:0 и 3:2), а в Хабаровске взял верх (2:1 и 2:1 по буллитам). То есть «ястребы» стабильно побеждают «Амур», но обычно лишь в одну шайбу.



Я бы взял здесь кэф 2.47 на то, что «Авангард» победит в основное время, а разница шайб в этом матче составит меньше 5.5. То есть должны произойти два условия, и я думаю, это вполне реально».