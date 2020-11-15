Бельгия — Англия: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги наций УЕФА

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 Бельгия — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.76, гол в первом тайме за 1.43.

«Бельгия и Англия сейчас являются командами, к которым прикован большой интерес, потому что обе нации сейчас обладают достаточно интересным набором молодых футболистов. С другой стороны, мы видим тотальную потерю звезд – англичане потеряли Трента Александра-Арнольда, Джо Гомеса. Я думаю, что это далеко не последние травмы. К сожалению, на Евро мы не увидим очень большого количества талантливых и крутых футболистов.



При всем этом, потенциал бельгийской и английской молодежи достаточно большой. Здесь интересно посмотреть, как брат Азара, или как мы его называем худой Азар, будет брать игру на себя, как себя будет вести молодая поросль, потому что для золотого поколения бельгийцев остались последние четыре года – чемпионат Европы и чемпионат мира. Есть там что-то еще?



Проблемы с составами, травмы ведущих игроков переизбыток игр сделает так, что в основном будут выделяться те футболисты, которые до этого оказывали меньше влияния на игру своих сборных.



Здесь обе забьют и гол в первом тайме – это все, что могу сказать».