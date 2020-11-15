Надаль — Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP-2020 в Лондоне

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль – Андрей Рублев в 1-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.
Ставка: победа Рублёва за 2.24.
«Наверное, патриотическую ставку сделаю. Хотя дело, конечно, не только в этом. Андрей Рублев великолепно провел вторую часть сезона, да и весь год целиком. Он пробился в восьмерку сильнейших теннисистов, больше всех турниров выиграл в этом году. И в зале он играет здорово, победы в Петербурге и Вене об этом говорят. Было время сейчас отдохнуть и подготовиться к Лондону. На Париж сил у Андрея почти не осталось. Но сейчас многие называют Рублева в числе главных претендентов на победу.
Надаль же никогда не любил играть в залах, в том числе и на Итоговом турнире. Он никогда его не выигрывал, только в финале играл. И трудно сейчас представить, что Рафа наконец-то победит в Лондоне. В Париже он уступил в полуфинале Звереву, но и до этого в каждом матче он испытывал большие проблемы.
Считаю, что давление в этом матче будет на Рафу. А Андрей сам сказал, что будет раскован. Почему бы не обыграть Надаля, все предпосылки в игровом плане есть».
- 15 ноября 2020
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10