Надаль — Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP-2020 в Лондоне

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль – Андрей Рублев в 1-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: победа Рублёва за 2.24.

«Наверное, патриотическую ставку сделаю. Хотя дело, конечно, не только в этом. Андрей Рублев великолепно провел вторую часть сезона, да и весь год целиком. Он пробился в восьмерку сильнейших теннисистов, больше всех турниров выиграл в этом году. И в зале он играет здорово, победы в Петербурге и Вене об этом говорят. Было время сейчас отдохнуть и подготовиться к Лондону. На Париж сил у Андрея почти не осталось. Но сейчас многие называют Рублева в числе главных претендентов на победу.



Надаль же никогда не любил играть в залах, в том числе и на Итоговом турнире. Он никогда его не выигрывал, только в финале играл. И трудно сейчас представить, что Рафа наконец-то победит в Лондоне. В Париже он уступил в полуфинале Звереву, но и до этого в каждом матче он испытывал большие проблемы.



Считаю, что давление в этом матче будет на Рафу. А Андрей сам сказал, что будет раскован. Почему бы не обыграть Надаля, все предпосылки в игровом плане есть».