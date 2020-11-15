Бельгия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.



Ставка: победа Бельгии за 2.38.

«Сборная Бельгии и Англии встречаются в рамках Лиги наций. В составе обеих команд огромное количество футболистов с мировым именем, поэтому матч приковывает внимание.



Бельгийцы почему-то стабильно стали пропускать в последнее время, однако забивают намного больше. В этой Лиге наций они успели набрать девять пунктов, потерпев поражение только от сегодняшнего оппонента. Ещё была ничейная игра — 1:1 против ивуарийцев на своем поле.



На мой взгляд, состав позволяет одержать решительную победу и взять реванш у англичан. «Красные» находятся в великолепной форме и забивают обычно неприлично много, причем не обращают внимание на уровень и статус противника.



Англичане также много выигрывают, правда, в обороне выглядят гораздо увереннее, очень много сухих матчей в их коллекции. Тем не менее в их активе всего семь баллов, поскольку за два поединка ворота Дании не получилось поразить ни разу — сначала 0:0, а затем 0:1.



По моему мнению, сегодня «львам» не удастся подняться на лидирующую позицию в квартете, они просто не готовы для этого. Английская дружина стабильна, но важные матчи она постоянно проваливает, так тут ещё и разозленный соперник».