Бельгия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.
Ставка: победа Бельгии за 2.38.
«Сборная Бельгии и Англии встречаются в рамках Лиги наций. В составе обеих команд огромное количество футболистов с мировым именем, поэтому матч приковывает внимание.
Бельгийцы почему-то стабильно стали пропускать в последнее время, однако забивают намного больше. В этой Лиге наций они успели набрать девять пунктов, потерпев поражение только от сегодняшнего оппонента. Ещё была ничейная игра — 1:1 против ивуарийцев на своем поле.
На мой взгляд, состав позволяет одержать решительную победу и взять реванш у англичан. «Красные» находятся в великолепной форме и забивают обычно неприлично много, причем не обращают внимание на уровень и статус противника.
Англичане также много выигрывают, правда, в обороне выглядят гораздо увереннее, очень много сухих матчей в их коллекции. Тем не менее в их активе всего семь баллов, поскольку за два поединка ворота Дании не получилось поразить ни разу — сначала 0:0, а затем 0:1.
По моему мнению, сегодня «львам» не удастся подняться на лидирующую позицию в квартете, они просто не готовы для этого. Английская дружина стабильна, но важные матчи она постоянно проваливает, так тут ещё и разозленный соперник».
- 15 ноября 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00