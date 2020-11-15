Турция — Россия: где будет трансляция матча Лиги наций, смотреть онлайн

15 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу Турции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62 (38%). Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.04 (33%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44 (29%).



Букмекеры считают, что матч Турция — Россия 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. На гол в первые 15 минут дают 3.70.



Гол Александра Соболева идёт за 3.50, гол Фёдора Чалова — за 3.80. На точный удар Алексея Миранчука дают 5.00. Если забьёт Алексей Ионов, сыграет коэффициент 5.50.

Турция — Россия. Прогноз: даже Заболотный и Ерохин не спасут Черчесова в Стамбуле Турки не проигрывают уже пять матчей, а за 360 последних минут забили девять раз.