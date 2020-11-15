Турция — Россия: видеотрансляция матча, прогнозы и ставки букмекеров

15 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу Турции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62 (38%). Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.04 (33%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44 (29%).
Букмекеры считают, что матч Турция — Россия 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. На гол в первые 15 минут дают 3.70.
Гол Александра Соболева идёт за 3.50, гол Фёдора Чалова — за 3.80. На точный удар Алексея Миранчука дают 5.00. Если забьёт Алексей Ионов, сыграет коэффициент 5.50.
- 15 ноября 2020
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00