Грузия — Армения: где будет трансляция матча Лиги наций, смотреть онлайн 15.11.2020

15 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА Грузия — Армения. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех Армении оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.18.



Букмекеры считают, что матч Грузия — Армения 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25. На гол в первые 15 минут дают 4.00.

Победа сборной Грузии всухую идёт за 3.00, а победа Армении всухую — за 6.20. Результативная ничья оценена в 5.40.