Грузия — Армения: где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале покажут
15 ноября состоится матч Лиги наций Грузия — Армения. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех Армении оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.18.
Букмекеры считают, что матч Грузия — Армения 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25. На гол в первые 15 минут дают 4.00.
Победа сборной Грузии всухую идёт за 3.00, а победа Армении всухую — за 6.20. Результативная ничья оценена в 5.40.
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Грузия проиграла главный матч в новейшей истории, Армения осталась без Мхитаряна и Адамяна.
- 15 ноября 2020
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