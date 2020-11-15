Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв: прямая видеотрансляция, какой канал покажет

15 ноября Рафаэль Надаль и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты считают фаворитом Надаля. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 2.27, успех испанца оценён коэффициентом 1.78.



Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.05. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.60.



Наиболее вероятный исход — победа Надаля в двух партиях (2.65). Следом идут победа Рублёва в двух сетах (3.50) и успех Надаля в трёх партиях (4.80).



Ставки на тай-брейк принимаются за 2.30. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.50.