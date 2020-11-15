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Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг: дата боя UFC 256, прогнозы и ставки букмекеров

Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг: дата боя UFC 256, прогнозы и ставки букмекеров
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12 декабря в Лас-Вегасе в главном бое турнира UFC 256 сразятся россиянин Пётр Ян и представитель США Алджамейн Стерлинг. Это будет первая защита Яна титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя — не ранее 7:00 мск 13 декабря. Букмекеры уже дали прогнозы на поединок, давайте разбираться в их коэффициентах и ставках.

Поединок Ян — Стерлинг на турнире UFC 256 пройдёт рано утром 13 декабря по московскому времени. Начало боя – не ранее 7:00 мск. Главным боем этого ивента должен был стать поединок Аманды Нуньес и Меган Андерсон, но его отменили. Теперь в центре внимания на эту дату – бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

27-летний Ян в июле завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, нокаутировав Жозе Альдо.

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 256. Первая защита титула для россиянина
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