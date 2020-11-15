Майк Тайсон — Рой Джонс: время начала боя по московскому времени, прогнозы и ставки

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния (США), состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя – не ранее 2:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой легенд покажет телеканал «Рен-ТВ».
Букмекеры считают, что фаворит боя – Майк Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 54% вероятности. Шансы Джонса победить оценивают коэффициентом 2.27 ( 41%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 18.00 (5%).
Тайсону 54 года. Последний бой он провёл в далёком 2005 году и проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. На его счету 58 боёв, в которых он одержал 50 побед.
Его соперник — Рой Джонс — младший — младше на три года. Да и практики в последние годы у него было куда больше. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале 2018 года и победил единогласным решением Скотта Сигмона. Перед этим боем Рой объявил, что повесит перчатки на гвоздь. Но ради боя с Майком Тайсоном он нарушил обещание. Рекорд Джонса сейчас – 66 побед и 9 поражений.
- 15 ноября 2020
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
06:30
- 14 ноября 2020
-
23:11
-
21:30
-
20:45
-
19:45
-
19:00