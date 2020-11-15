Португалия — Франция: какой счёт, как сыграли 14 ноября, кто выиграл, какие ставки зашли

Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит на 54-й минуте. Адриен Рабьо получил пас от Антуана Гризманна на левом краю чужой штрафной и низом пробил. Руи Патрисиу парировал мяч перед собой, и первым на добивании был Н'Голо Канте. Этот гол стал для полузащитника «Челси» вторым в составе сборной. Первый мяч Канте забил в товарищеском матче со сборной России в 2016 году (4:2).
Эксперты считали Францию аутсайдером, на действующего чемпиона мира давали коэффициент 3.26. С 1000 рублей можно было выиграть 3260 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют — нет» — за 1.90. Ставки на то, что сборная Португалии не забьёт, принимались за 3.00.
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