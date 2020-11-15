Германия — Украина: какой счёт, как сыграли 14 ноября, кто победил, какие прогнозы зашли

Сборная Германии принимала сборную Украины в матче 5-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Гости открыли счёт на 11-й минуте. Александр Зубков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и сумел в борьбе отпасовать в центр на Романа Яремчука, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота. На 23-й минуте немцы восстановили равновесие. Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, ушёл от Николая Матвиенко и прицельно пробил в дальний угол ворот.
Через 10 минут Тимо Вернер вывел хозяев вперёд, замкнув прострел Робина Коха. На 64-й минуте форвард оформил дубль. Маттиас Гинтер прострелил с правого края чужой штрафной в центр на Вернера, и тот ударом в касание с рикошетом отправил мяч в сетку.
Эксперты не сомневались в победе хозяев: ставки на немцев принимались за 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.47, гол в первые 15 минут — за 2.70. На «обе забьют» давали 1.79.
- 15 ноября 2020
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
06:30
- 14 ноября 2020
-
23:11
-
21:30
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45