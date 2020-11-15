Германия — Украина: результат матча 14.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная Германии принимала сборную Украины в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Гости открыли счёт на 11-й минуте. Александр Зубков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и сумел в борьбе отпасовать в центр на Романа Яремчука, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота. На 23-й минуте немцы восстановили равновесие. Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, ушёл от Николая Матвиенко и прицельно пробил в дальний угол ворот.



Через 10 минут Тимо Вернер вывел хозяев вперёд, замкнув прострел Робина Коха. На 64-й минуте форвард оформил дубль. Маттиас Гинтер прострелил с правого края чужой штрафной в центр на Вернера, и тот ударом в касание с рикошетом отправил мяч в сетку.



Эксперты не сомневались в победе хозяев: ставки на немцев принимались за 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.47, гол в первые 15 минут — за 2.70. На «обе забьют» давали 1.79.

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