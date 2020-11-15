«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.50.

«Считаю, «сталевары» явно сильнее во всех смыслах и отношениях. Сибиряки в игре с динамовцами толком ничего показать не смогли. Вратарь у них хороший, а вот финны что-то не играли. Для «Сибири» они являются основным звеном. Их там просто взяли и разбавили.



Думаю, в этом матче победят гости с уверенным преимуществом в две шайбы и в основное время матча. Да, обычно «Магнитке» там не везет, но сейчас новосибирцы уже не те, команда явно не в духе и не в своей тарелке.



У магнитогорцев тоже есть определенные проблемы, однако это не должно им нисколько помешать. Сухой игры в Новосибирске не будет точно, потому что одну-две шайбы сибиряки точно забросят уральской дружине».