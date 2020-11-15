«Барыс» — «Динамо» Минск: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Барыса» за 2.11.
«Нас ждет настоящая битва, сеча. Думаю, в сегодняшнем матче победят казахи, все выздоровели, хорошо играют. У минчан есть одно хорошее звено. Они обязательно будут сопротивляться. Ребята нашли вратаря, который им нужен. Он прекрасно влился в их коллектив и подходит им. Пусть есть определенные проблемы в защите, но в команде очень хорошие и достойные хоккеисты, которые могут играть всегда.
Думаю, «кошки» добьются победы с преимуществом в одну шайбу. Сухого матча здесь точно ждать не стоит. У минчан есть атакующие и забрасывающие хоккеисты, которые знают свое дело. Вот они его и сделают. Одну-две шайбочки «Барыс» пропустит, но все равно победит».
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